Prefeitura oferece vagas em pós-graduação em direitos humanos das mulheres e políticas públicas

A Prefeitura de Campo Grande lançou o Edital do curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Direitos Humanos das Mulheres e Políticas Públicas, com carga horária total de 360 horas/aula, que será desenvolvido em 16 meses, de forma presencial e com transmissão ao vivo para quem optar em assistir o curso on-line, por meio de plataforma digital. Ao todo, são 25 vagas ofertadas aos servidores municipais que preenchem alguns requisitos descritos no edital.

A realização do curso faz parte do programa de “Apoio ao Desenvolvimento e Qualificação Profissional – Prodeq”, e será ministrado pelo ISES (Instituto Sul Matogrossense de Ensino Superior), mantenedora do Insted (Instituto Avançado de Ensino Superior e Desenvolvimento Humano).

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até a próxima quinta-feira (13). O início das aulas está previsto para o dia 12 de novembro de 2021.

Mais informações podem ser obtidas acessando a edição extra do Diogrande (Diário Oficial De Campo Grande), desta terça-feira (5), através do link https://diogrande.campogrande.ms.gov.br/