Paulo Gustavo é homenageado em nova temporada do ‘Vai Que Cola’

O humorístico “Vai Que Cola”, sucesso do canal Multishow, gravou uma homenagem para Paulo Gustavo na última segunda-feira, 20 de setembro. Em julho havia saído a notícia de que a nona temporada do programa teria uma dedicatória ao artista que fez tanta gente sorrir.

Em seu perfil, no Instagram, Marcelo Medici fez questão de mostrar um registro de um painel que contém uma grande foto de Paulo com atores da atração, posando ao lado de Cacau Protásio, Emiliano D’ávila, Marcus Majella, Luis Lobianco, Catarina Abdalla e Samantha Schmütz.

“Hoje no #vaiquecola foi um dia atípico: misturamos a alegria de fazer o programa ao prazer de prestar merecida e linda homenagem ao nosso amado e inesquecível Paulo Gustavo. E teve risada, choro e muita, muita saudade. Foi lindo”, escreveu ele na legenda.

Samantha Schmütz, por sua vez, postou uma imagem do elenco nos Stories de seu Instagram. “Homenagem ao nosso amor!”, escreveu ela.

Cacau Protásio também lembrou o amigo compartilhando a mesma foto que seu colega de elenco.

“Hoje foi um dia diferente de gravação, foi um dia em que Paulo Gustavo não estava lá entre nós, de corpo presente. O que estava com a gente era sua alma linda iluminando a gente, seu espírito abraçando a gente nessa linda homenagem. Rimos, choramos, nos abraçamos pra secar as lágrimas uns dos outros! Como disse @samanthaschmutz: ‘O que temos de mais precioso somos uns aos outros’. Obrigada, meus amigos e parceiros por esse dia tão saudosos e muito emocionante. Obrigada, @juamaral00 por está aqui com a gente!”