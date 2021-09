Padastro é morto a facadas pelo enteado de 18 anos

A Polícia Militar atendeu a um caso de homicídio na noite de sábado (4), em uma residência na Vila São Braz, em Dourados. Endereço onde Anderson Ramos da Cruz, 33, foi morto esfaqueado pelo enteado de 18 anos.

Segundo Dourados News, a polícia informou que o pai do suspeito teria ido até a residência da vítima para passar o final de semana. Lá Anderson teria discutido com o homem e o agredido.

Ao saber do fato, o jovem foi tirar satisfação com o padrasto. A mãe tentou intervir e impedir a discussão, mas Anderson teria pulado o muro e agredindo o autor com um pé da mesa.

Foi quando o jovem pegou uma faca e deu dois golpes no padastro, um no peito e outro nas costas. A arma do crime foi deixada no local e o jovem está foragido. Acesse também: Homem é encontrado morto em rua sem saída no Nova Campo Grande