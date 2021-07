Organizada pede rescisão de Daniel Alves: “Abandonou o São Paulo”

Em mais um resultado decepcionante no Campeonato Brasileiro, o São Paulo acabou derrotado pelo Fortaleza na noite deste sábado, em pleno Estádio do Morumbi. Insatisfeita, a torcida Independente, principal organizada do time tricolor, usou seu perfil no Instagram para protestar.

Logo no começo do texto, o grupo deixou claro que não considera o técnico Hernán Crespo culpado pelo momento delicado vivido pelo São Paulo. A torcida organizada, por outro lado, cobrou o presidente Júlio Casares e pediu a rescisão contratual de Daniel Alves, convocado para disputar as Olimpíadas de Tóquio.

“Casares, rescindiu Hernanes? Justo. Mas rescinde com o Zé do Batuque, que abandonou o SPFC pra jogar com garotos na Olimpíada, na fase mais crucial do ano”, diz o texto publicado pela torcida Independente em alusão ao lateral direito Daniel Alves.

Além do argentino Hernán Crespo, o grupo de torcedores também poupou os jovens Wellington, Nestor e Luan. Já Pablo, Vitor Bueno, Joao Rojas e Tiago Volpi foram criticados no texto publicado no perfil com mais de 365 mil seguidores no Instagram.

“O diretor contrata uma porrada de jogador estourado. E o Reffis não consegue arrumar. Vai chegar onde desse jeito? Chega de live, Júlio Casares. Vamos acordar! Quem pensou que no próximo dava, caiu para Série B. A hora é essa!”, cobrou a Independente.

Com apenas 11 pontos em 12 partidas, o São Paulo figura na 14ª colocação do Campeonato Brasileiro. Às 21h30 (de Brasília) desta terça-feira, pelas oitavas de final da Copa Libertadores, o time comandado por Crespo enfrenta o Racing, no Estádio Presidente Peron.

(Com informações Gazeta Esportiva)