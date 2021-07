Oportunidade: UFMS oferece cursinho grátis – A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), abre na próxima segunda-feira (26), as inscrições para o Cursinho UFMS. As aulas de apoio didático tem como objetivo preparar estudantes para as provas do vestibular. As inscrições podem ser feitas até 4 de agosto, pelo site conveniar.fapec.org/eventos.

Poderão se inscrever alunos que tenham concluído ou estejam cursando o último ano do Ensino Médio. De acordo com a assessoria de imprensa da universidade, das 500 vagas ofertadas, um terço será destinado a moradores das nove cidades do interior onde a UFMS possui campus: Aquidauana/Anastácio, Chapadão do Sul, Corumbá/Ladário, Coxim, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas.

Na seleção será considerada a ordem de inscrição, considerando as prioridades e os quantitativos de vagas destinadas a pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Não será cobrada mensalidade, apenas uma taxa de matrícula no valor de R$ 200. Candidatos que comprovarem vulnerabilidade socioeconômica terão direito ao desconto social.

Por conta das restrições de biossegurança, as aulas serão on-line e ministradas por estudantes bolsistas e voluntários da UFMS. Acesse o edital na íntegra: cursinho.ufms.br.

UFMS adere ao Sisu e oferece vagas para o segundo semestre

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul aderiu ao Sistema de Seleção Unificada (SISU) e oferecerá vagas para os cursos de Direito, Pedagogia e Engenharia Civil. O Ministério da Educação publicou em seu perfil nas redes sociais o período de inscrições que vai de 3 a 6 de agosto. O edital com as regras do processo ainda não foi divulgado.

De acordo com o pró-reitor de Graduação Cristiano Argemon o Sisu é uma estratégia importante de oportunidades aos jovens que querem acessar o ensino superior. “Reservamos 50% das vagas para este segundo processo seletivo do Sisu. Serão 24 para o curso de Direito, 20 para Pedagogia e 20 para Engenharia Civil. Todos oferecidos pela UFMS em Campo Grande”, explica Cristiano.

