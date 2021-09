O Estado Play: Rede solidária muda vidas com capacitação para pessoas em situação de vulnerabilidade

Programa do Governo do Estado existe desde 2015 e já beneficiou mais de 3.800 pessoas em Campo Grande

A capacitação para o mercado de trabalho e a conquista de uma oportunidade são fundamentais para tirar famílias da situação de vulnerabilidade. Este é o intuito do projeto Rede Solidária, do Governo do Estado, que em seis anos de atuação já atendeu mais de 3.800 pessoas em Campo Grande, como explicou o coordenador do programa, Rodrigo Barione, ao radialista João Flores Júnior, no O Estado Play.

O projeto tem parceria com o Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) em cerca 30 cursos para realizar capacitações variadas em dois polos: um no bairro Noroeste e outro no Dom Antônio Barbosa. “Estamos lançando três cursos agora como o de confecção de roupas para pets. A gente pesquisou e não tem esse curso na grade do Senai”, contou.

As aulas são ministradas para permitir que a pessoa inicie o trabalho o quanto antes, como no caso do curso de moda pet. “É um curso prático porque nossa intenção é tirar o mais rápido possível essa mãe, esse pai desse ambiente [de vulnerabilidade]”, explicou Barione. “Não adianta dar um curso de um ano. Esse curso de confecção de roupa pet é 30 dias”, exemplificou.

“O objetivo do Rede Solidária é tirar a pessoa que está vulnerável da dependência do Estado, por isso que o Estado investe”, afirmou o coordenador.

Cursos

Os cursos oferecidos pela Rede Solidária variam da confecção de roupas para pets até as áreas de construção civil e energia fotovoltaica. Além disso, há expectativa de abertura de cursos na área da gastronomia com vagas para fabricação de salgados e biscoitos e fabricação de bolos confeitados na sede do bairro Dom Antônio.

A parceria entre Sedhast (Secretaria de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho) e o Senai garantiu vagas nos cursos de confecção para roupas pet, mecânico de motores Ciclo Otto, mecânico para manutenção de motocicletas, instalação de sistema de energia fotovoltaica, pintura imobiliária, assentamento de pisos cerâmicos, reparos residenciais hidráulicos e eletricidade básica.

Serviço

Para informações e inscrições, os interessados podem entrar em contato com o Rede Solidária pelo telefone (67) 3344-3877, ou comparecerem na sede do bairro Jardim Noroeste, na Rua da Conquista, n° 649.

Confira a entrevista completa: