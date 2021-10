A Polícia Militar de Campo Grande está com uma nova operação “tranquilidade”,que iniciou nesta quinta-feira(7), que visa combater a violência que é causada principalmente por usuários de drogas na região central da Capital.

A equipe do O Estado Play, foi até a orla ferroviária onde uma equipe da PM, O Tenente Roas explicou que a operação busca minimizar a marginalidade na região central. A operação será frequente no Centro. Assista a Live disponível no Facebook

Informações de Itamar Buzzatta