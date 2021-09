O Estado Play: Com clínica habilitada, Capital vai somar mais de 1,2 mil castrações ao mês

Para garantir qualidade de vida aos animais abrigados por ONGs (Organizações Não Governamentais) e cuidadores voluntários, a clínica Amor em Pet credenciada a Prefeitura da Capital, começou a castração de cães e gatos. Em entrevista ao radialista João Flores, na TV O Estado Play, o coordenador da Subea (Subsecretaria de Politicas Públicas para o Bem Estar Animal) de Campo Grande, Bruno Nóbrega, afirmou que serão 600 castrações por mês realizadas pela clínica.

“São cerca de 45 ONGs e cuidadores independentes que serão beneficiados com os serviços de castração desses animais. A clínica começou os serviços no último dia 21 e deve ajudar a somar com outros serviços de castração”, explicou Bruno.

Segundo ele, as 600 castrações fornecidas pela clínica serão somadas a outros serviços como as 600 castrações de felinos do CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) e as 20 castrações por fim de semana de cães pelo Castramóvel, chegando a 1.280 esterilizações mês.

“Os serviços da clínica Amor em Pet serão divididos entre 300 cães e 300 gatos, sendo 150 fêmeas e 150 machos”, detalhou.

Ainda segundo Bruno, apesar de nova, a Subea se espelhou em projetos de outros centros, e busca apoios para melhorias.

“Essa novidade da castração é apenas uma de tantas outras ideias de melhorias de bem-estar animal. Também estamos fazendo um censo nos bairros para saber qual tem mais animais, onde é necessário maior atuação”, comentou, destacando a importância da participação das pessoas no censo para um atendimento mais preciso.

Banco de rações

Outra iniciativa da Subea e a arrecadação de ração para animais de abrigos. Neste sábado (25), a partir das 9h na Avenida Afonso Pena, em frente a Agência Sicredi, haverá um ponto de coleta para as doações. A doação do mantimento recolhido será feita para ONGs cadastradas na prefeitura de Campo Grande através de sorteio. Quem quiser contribuir fora da data pode levar a doação até a prefeitura ou entrar em contato pelo telefone 2020-1397 ou pela rede social @SUBEACG.

Confira a entrevista completa: