No aniversário de emancipação polícia, Nioaque comemora inauguração de obras

Nioaque comemora 131 anos de emancipação política hoje (18), e para comemorar o governador Reinaldo Azambuja inaugura obras de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais no município. Também está no pacote a inauguração do Estádio Municipal Mauro Resstel – Morada do Dino. O valor das obras somam um investimento de mais de R$ 2 milhões.

Além das inaugurações, Azambuja aproveitou a visita para vistoriar obras em andamento começando pela pavimentação e drenagem de águas pluviais no acesso ao frigorífico BXB, com investimento de recursos próprios de R$ 4,5 milhões. O trabalho irá beneficiar profissionais da indústria e proprietários rurais da região.

Outras vistorias foram feitas nas obras de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais na Avenida Eustácio Perez que dá acesso a diversos bairros e quatro aldeias indígenas da cidade. O governador também vistoriou a reforma e ampliação da Unidade Mista de Saúde Aroldo Lima Couto. Por último, foi autorizado o repasse de R$ 550 mil para aquisição de uma UTI móvel que irá atender casos de urgência e emergência no município.