Casa e muro desabam no Jardim Colúmbia devido a forte ventania

Moradores do Jardim Colúmbia, em Campo Grande, sofreram na tarde desta sexta-feira (15) com a forte chuva e os ventos de mais de 80km/h.

Na Rua Vaupes com a Pindaré, que fica localizado no bairro Jardim Colúmbia, caiu um muro de um local onde eram guardados materiais de construção. No primeiro vídeo é possível ver que o muro estava intacto, segundos depois metade do muro vem ao chão.

A queda do muro ocorreu por volta das 15h durante a tempestade de areia que atingiu a Capital de Mato Grosso do Sul, o dono do terreno não soube informar o valor do prejuízo com a queda do muro.

Assista o vídeo completo

Desabamento

Casa no Jardim Colúmbia fica destruída com a chuva.

Na foto, é possível ver que o telhado desabou e a moradora perdeu grande parte dos moveis da casa.

Veja o vídeo do desabamento da casa