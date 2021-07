Mulher morre em festa clandestina realizada em restaurante

Rompimento de um deck resultou na morte de uma mulher de 26 anos em um restaurante na Ilha das Flores, em Porto Alegre na noite desta segunda-feira (19). O acidente aconteceu durante uma festa clandestina que contou com a presença de mais de 100 pessoas.

Ao cair a mulher sofreu uma parada cardiorrespiratória, foi reanimada, levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Conclusões prévias da perícia através de nota revelam que a estrutura do deck de madeira se rompeu com o peso causado pela grande quantidade de pessoas. Análise também apontou pontos no entorno da estrutura que apresentavam falhas.

A Polícia Civil iniciou inquérito para investigar os crimes de lesão corporal e homicídio. A Prefeitura informou que o espaço não tinha autorização para informar.

