MS tem 35 ganhadores na quadra; Mega-Sena paga R$ 28 milhões na quarta-feira

Ninguém levou o prêmio da Mega-Sena no último sorteio, realizado no sábado (28), em São Paulo. Com isso, o próximo concurso deve pagar R$ 28 milhões na quarta-feira (1º). Já na quadra, 35 apostas de Mato Grosso do Sul levaram R$ 1.229,33 cada um.

De acordo com a CEF (Caixa Econômica Federal), 43 apostas acertaram a quina, faturando R$ 49.870,87 cada aposta. Da quadra, foram 2.492 ganhadores, sendo que 35 são de MS.

Dos vencedores sul-mato-grossenses, 17 apostas são de Campo Grande. As dezenas sorteadas no sábado foram: 01-19-35-40-47-54.

O próximo sorteio ocorre na quarta-feira. O valor da aposta é de R$ 4,50.

Confira mais notícias no jornal impresso.