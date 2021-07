MS está acima da média nacional em ranking de vacinação – Mato Grosso do Sul lidera o ranking entre os estados que apresenta o maior percentual de doses da vacina contra a Covid-19 aplicadas no país. De acordo com a Organização PAn-Americana da Saúde (OPAS) das 2.227.243 doses recebidas, 2.277.860 foram aplicadas no Estado. O índice de aplicação foi de 98%, acima da média nacional que é de 82%.

Geraldo Resende, secretario de Estado de Saúde destacou que o reconhecimento é fruto dos esforços do governo do Estado em parceria com os municípios. “Continuamos sendo exemplo para o país. A grande quantidade de doses aplicadas reflete o nosso trabalho árduo em vacinar os sul-mato-grossenses”.

Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e São Paulo, são os estados que apresentam os maiores percentuais de população alvo vacinada com a segunda dose ou dose única. O levantamento da OPAS ainda aponta que Mato Grosso do Sul registrou até 26 de julho 43% da população alvo acima de 18 anos imunizada com a segunda dose ou dose única contra a Covid-19.

Campo Grande está em primeiro lugar no ranking da OPAS como a Capital que melhor vacina no País. Das 747.170 dose enviadas pela Secretaria de Estado de Saúde, Campo Grande aplicou 734.228, com 98% de aproveitamento. Campo Grande.

As gestantes que tomaram a primeira dose de AstraZeneca em Campo Grande vão receber a segunda dose de Pfizer para concluir o ciclo vacinal, seguindo orientação do Ministério da Saúde. O atendimento deste público acontece nesta quarta-feira (28), exclusivamente no Polo Seleta, de 7h30 às 12h.

A vacinação de gestantes iniciou em Campo Grande no mês de abril, restrita apenas a mulheres com comorbidades preexistentes. À época foram destinadas vacinas da Coronavac para este público. No mês seguinte, maio, a vacinação foi estendida também às gestantes sem comorbidades, com a utilização do imunizante da Pfizer.

