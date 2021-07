Moradores de rua serão acolhidos no frio – Com a previsão de uma onda intensa de frio a partir de hoje (24), em Campo Grande, a SAS (Secretaria de Assistência Social , irá intensificar a abordagem à população em situação de rua. A ação já está sendo feita desde o início do inverno. O objetivo é encaminhas essas pessoas para uma unidade de acolhimento.

As abordagens são direcionadas para os pontos da área central, viadutos e próximo ao antigo terminal rodoviário. O intuito é fazer com que as pessoas saiam das ruas, mas existe uma parcela que recusa os serviços, devido ao uso de drogas. Quando isso acontece, a equipe entrega cobertores e programa novas abordagens.

A população pode entrar em contato com a SAS para solicitar o serviço de acolhimento através dos telefones (67) 98404-7529 ou 98471-8149.

Segundo a prefeitura de Campo Grande as pessoas abordadas nas ruas que aceitam o acolhimento são encaminhadas, de acordo com o seu perfil, para a UAIFA I (Unidade de Acolhimento Institucional para Adultos e Famílias – antigo Cetremi), Casa de Passagem Resgate (imigrantes, migrantes e idosos) e Casa de Apoio São Francisco. Nesses locais eles têm a possibilidade de realizar a higiene pessoal, recebem roupas e agasalhos doados pela população e atendimento psicossocial. Nas unidades também são oferecidas cinco refeições diárias.

Nos últimos dias tem circulado a notícia de uma nova onda de frio que promete ser a mais intensa de 2021 com temperaturas negativas, geadas e até neve para as áreas do Sul do Brasil. Em Mato Grosso do Sul as mudanças começam a partir desta terça-feira (27) com a frente fria que traz chuva fraca, segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima).

Essa frente fria antecede o avanço de uma massa de ar frio de origem polar que irá derrubar as temperaturas e fazer gear no Estado nos próximos dias, configurando a terceira onda de frio do ano.

A terça-feira começa com temperaturas agradáveis no Estado, mas até o final da manhã o cenário começa a mudar a partir da região sudoeste com o declínio nas temperaturas. Mais para o final do dia o ar frio avança para as demais áreas do Estado.

Veja mais notícias no Jornal Impresso.