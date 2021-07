Moradias são inauguradas em Bela Vista

Governo do Estado realiza a inauguração de 102 casas em Bela Vista hoje (20). As unidades fazem parte do Projeto Lote Urbanizado e as próprias famílias contempladas construíram suas moradias, o terreno foi parte do Estado. O valor total de investimentos foi de mais de R$ 1,2 milhões, considerado um dos maiores nesta gestão.

Cada terreno foi entregue já com a fundação pronta para a construção de dois quartos, sala,cozinha e banheiro, constituindo uma área de 42,56 m². Cada família selecionada teve um prazo de até dois anos para a construção da casa que teve que seguir o padrão do Estado.

Segundo a diretora-presidente da Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab), Maria do Carmo Avesani essa é a primeira vez que casas do Lote Urbanizado estão sendo inauguradas. “Essa é a primeira vez que vamos fazer a inauguração de casas do Lote Urbanizado. Para nós, isso é motivo de orgulho, porque tal programa foi desenhado por este governo, então descerrar a placa hoje mostra a importância e o sucesso dessa parceria tripartite (Estado, Município e cidadão)”, celebrou.

