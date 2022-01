Ministério Público pede à Justiça falência do Grupo Itapemirim

O MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo) pediu à Justiça a decretação de falência do Grupo Itapemirim, empresa responsável pela ITA (Itapemirim Transportes Aéreos). O pedido foi feito no fim de dezembro, depois que a empresa suspendeu todas as operações, deixando passageiros sem voos em todo o país. O ministério solicitou ainda o bloqueio de bens e o afastamento do principal sócio da empresa.

O Grupo Itapemirim anunciou ter suspendido suas operações na noite do dia 17 de dezembro. Na ocasião, a empresa informou que a paralisação era temporária, motivada por uma reestruturação interna. Dias depois, a Fundação Procon decidiu aplicar uma multa à empresa por sequer ter prestado assistência aos passageiros diante do cancelamento dos voos.

Após os problemas no transporte aéreo, a Itapemirim anunciou também que iria retirar linhas de ônibus e reduzir a quantidade de cidades atendidas em suas rotas rodoviárias. O conglomerado está em recuperação judicial desde 2016.

Defesa

Em nota, o acusado informou que as acusações que motivaram o Ministério Público ao pedido de falência são “fantasiosas”. “O promotor não apresenta provas das acusações que faz, visto que, em toda a ação, o órgão apenas suscita dúvidas quanto à lisura da administração do Grupo Itapemirim”, informou a empresa.

De acordo com o documento, “os fatos que envolvem a ITA não podem ser levados ao processo de recuperação judicial da Viação Itapemirim, pois são distintos. No momento em que o Brasil atravessa enormes dificuldades sustentadas por uma pandemia que assola a economia e ameaça acabar com os empregos que ainda existem, sendo milhares deles garantidos por este grupo, é inconcebível que os órgãos públicos sejam usados para arruinar ainda mais a situação”, finaliza o texto.

(Fonte: Agência Brasil)