Médico morre durante sessão de fotos do casamento

Denis Ricardo Faria Gurgel, médico de 31 anos, morreu às vésperas de seu casamento durante uma sessão de fotos com a noiva. O caso ocorreu na zona rural do município de Cariri (TO), na última quinta-feira (29).

Conforme informações do site Voz MT, Denis faleceu após receber uma descarga elétrica. A noiva do médico relatou que os dois estavam tirando fotos com varas de pesca e um dos anzóis ficou preso no fio de energia. A vítima teria então colocado as mãos no fio, momento que recebeu a descarga.

Equipes do Corpo de Bombeiros que estiveram no local relataram que Denis foi encontrado no chão sem vida. O SAMU também se deslocou para a região onde constatou o óbito.

