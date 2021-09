Matrícula da quarta chamada do Sisu segue até dia 8 – A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) divulgou os aprovados na quarta chamada pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Os novos alunos devem ingressar no segundo semestre dos cursos de Direito, Engenharia Civil e Pedagogia. As matrículas seguem até o dia 08 de setembro pelo portal prematricula.ufms.br.

Os aprovados devem ficar atentos ao Cadastro do Estudante e o Perfil Acadêmico onde devem ser anexados os documentos exigidos que são: histórico escolar comprovando a conclusão do ensino médio ou equivalente; certidão de nascimento ou casamento; documento de identidade ou registro nacional de estrangeiro; CPF; certificado de reservista ou documento que comprove que está em dia com as obrigações militares (candidatos do sexo masculino, com 18 anos ou mais); comprovante de quitação eleitoral e fotografia digital recente (3×4 ou 5×7) frontal que possibilite a identificação do candidato.

Os estudantes convocados para matrícula nas vagas reservadas também devem comprovar a condição, através das informações disponpiveis no edital. De acordo com a Pró-reitoria de Graduação a orientação é para que a matrícula será efetivada mediante a comprovação dos requisitos legais e regulamentares pertinentes.

Segundo o pró-reitor, Cristiano Agemon, “os candidatos devem estar atentos à lista de documentos a serem entregues e respeitar os prazos. Os candidatos às vagas reservadas para Pretos e Pardos, deverão anexar no sistema on-line, no ato da matrícula, além de outros documentos, a autodeclaração de pessoa preta e/ou parda, devidamente preenchida, uma fotografia e um vídeo que serão analisados por uma banca de verificação da veracidade da autodeclaração”.

O edital com a relação dos aprovados e todos os editais do processo seletivo pelo Sisu podem ser consultados no Portal de Ingresso UFMS.

