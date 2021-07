Luz no Pantanal: Mais de 2 mil famílias terão energia elétrica – Famílias do Pantanal terão acesso a energia elétrica através do projeto Ilumina Pantanal que conta com a participação do Governo do Estado. A Energisa está investindo R$ 134 milhões e atenderá 2.167 moradias. O governador Reinaldo Azambuja participou nesta quarta-feira (28), do marco histórico da universalização do acesso a energia elétrica no Pantanal.

Participaram também do evento o ministro das Minas e Energia, Bento Albuquerque e do diretor-presidente da Energisa/MS, Marcelo Vinhaes. O projeto irá abranger sete municípios e mais de duas mil famílias, entre pequenas, médias e grandes fazendas e comunidades ribeirinhas.

Os moradores das áreas rurais beneficiados vivem em uma área de 90 mil km² nos municípios de Corumbá, Aquidauana, Coxim, Ladário, Porto Murtinho, Rio Verde e Miranda. Deste total, 77 serão beneficiadas com o modelo tradicional de transmissão de energia elétrica. As outras 2.090, receberão o modelo de geração solar.

O ato oficial foi realizado no Porto São Pedro, às margens do Rio Paraguai (borda da Serra do Amolar), ao norte de Corumbá. O local já conta com as placas de geração solar.

