Luisa Mell relata lipoaspiração sem consentimento – A ativista Luisa Mell falou pela primeira vez de uma lipoaspiração realizada sem o seu consentimento. Ela usou suas redes sociais para falar do caso.

“Sempre tive tanta força para lutar pelos outros, mas quando a violência foi contra mim, me senti fraca. Nunca imaginei. Me calei, fui calada. Está sendo muito difícil, mas resolvi vir aqui depois de tantas mensagens lindas… Vocês não têm noção de como isso está me ajudando. É um processo, mas as cicatrizes me envergonham, não tenho coragem de mostrar, elas me causam dores no corpo e alma, às vezes elas são mais difíceis de cicatrizar”, disse.

Recém-separa do engenheiro, Gilberto Zaborowsky, Luisa falou sobre o assunto na última semana. Segundo ela um dermatologista aproveitou um procedimento de tratamento a laser e fez uma lipoaspiração enquanto ela estava anestesiada sem sua autorização.

Voltando aos poucos

Luisa ainda disse após o acontecido que está voltando a tentar a se amar e que está lutando para voltar a ter um ritual de beleza.

“Depois de tudo isso que passei, eu me abandonei. Parei de me olhar no espelho praticamente, de me cuidar. Toda vez que me olho eu ainda choro, quando vejo meu corpo. Mas resolvi lutar e voltar a ter um ritual de beleza. Estou pesando 47 kg, parei de fazer ginástica, parei de passar cremes no rosto, parei com ritual de beleza, mas estou retomando hoje depois de tanto apoio de vocês… Estamos aí juntas para nós nunca nos calarmos. Estou tentando a voltar a me amar… Eu só percebi que estava no buraco, nesse SPA, que fui me ligando que não estava me alimentando, me arrumando, passando cremes…”, relatou.

Deixe sua opinião sobre a matéria: Luisa Mell relata lipoaspiração sem consentimento.

Veja mais notícias no Jornal Impresso.