Karol Conká relembra cancelamento: ‘Acabei adquirindo pânico’

Karol Conká é uma das convidadas do programa “Altas Horas“, apresentado por Serginho Groisman na Rede Globo e que vai ao ar no sábado, 28 de agosto.

A cantora relembrou todo o cancelamento que recebeu após a sua participação no “BBB21”, reality global. Karol afirmou que apesar das pessoas já terem perdoado suas atitudes, ela ainda tem medo de sair de casa.

“O mundo entendeu que foi um momento, mas ainda existem pessoas que me enxergam com maus olhos. Não me sinto confortável para sair, ainda me sinto um pouco acuada. É uma coisa interna comigo. É um pânico que acabei adquirindo”, afirmou.

No entanto, a artista fez questão de afirmar que não foi hostilizada na rua, recebeu ataques somente nas redes sociais.

“O pouco que precisei sair, fui muito bem tratada”, disse ela.

Vale lembrar que no reality show, Karol Conká disputou um Paredão com Arthur e Gilberto e foi eliminada com 99,17% dos votos, batendo um recorde histórico de rejeição.

Pouco mais de três meses depois do encerramento do “Big Brother Brasil 2021”, Karol Conká voltou a falar do reality e todo o “cancelamento”, principalmente virtual, vivido por ela para o podcast do rapper Mano Brown, o “Mano a Mano”, hospedado dentro do Spotify.