Jovem é baleado nas costas em encontro com amigos

Um rapaz foi baleado nas costas em frente a uma casa no Jardim Los Angeles, em Campo Grande, nesta madrugada (18). De acordo com o Boletim de Ocorrência, uma pessoa num Chevrolet Ônix preto disparou diversas vezes contra um grupo de amigos.

Uma das balas acertou um jovem de 20 anos nas costas. Ele foi socorrido e levado para a Santa Casa pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), onde passa por exames para saber se precisa passar por cirurgia de retirada da bala.

A mãe do garoto, de 37 anos aguarda notícias do filho no hospital. Ela ficou sabendo do ocorrido pelos amigos do jovem. O caso foi registrado como tentativa de homicídio simples na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).