Inscrição para auxílio financeiro da cultura abre hoje

Foi aberta nesta segunda-feira (30), as inscrições para o programa “MS Cultura Cidadã”, destinado aos trabalhadores da cultura de Mato Grosso do Sul. Os artistas terão direito a receber R$ 1.800 divididos em três parcelas de R$ 600. As inscrições seguem até o dia 13 de setembro pelo site www.mapacultural.ms.gov.br.

De acordo com o secretário de Cidadania e Cultura, João César Mattogrosso, o auxílio representa o compromisso do Governo do Estado com o setor cultural. “Esse é o terceiro auxílio emergencial para os trabalhadores da cultura, compondo o pacote ‘Retomada MS’, anunciado pelo Governador Reinaldo Azambuja, que visa atender os setores mais impactados pela pandemia. Finalizamos a parte burocrática e a plataforma está pronta para o cadastro desses trabalhadores no período de 15 dias através do Mapa Cultural”.

Para ter direito ao benefício, o inscrito deve ter participado da cadeia produtiva dos segmentos artísticos e culturais do Estado nos últimos 24 meses anteriores à edição do Decreto Estadual n° 15.396, de 2020, não pode ter emprego formal ou cargos públicos, não ser titular de benefício previdenciário e não estar recebendo seguro-desemprego. Os critérios serão avaliados por meiode informações cadastrais aprensetadas pelo beneficiário.

Para mais informações, entre em contato no setor responsável pelo telefone: (67) 3316-9170 ou 3316-9317 ou pelo email: [email protected] de segunda a sexta-feira da 7h30 às 11h30 e 13h30 às 17h. (Com assessoria)

