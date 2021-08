Iniciativa oferece oficina grátis de audiovisual. O Projeto é incentivado pela Águas Guariroba com inscrições em Campo Grande. O curso estimula a produção de mini-documentários sobre sustentabilidade.

Estão abertas as inscrições para o projeto gratuito Cultura Sustentável, que oferece curso prático e videoaulas sobre a produção de vídeos com temas relacionados à sustentabilidade. A oficina será destinada, principalmente, aos adolescentes, a partir dos 13 anos, e jovens adultos de Campo Grande. Não é preciso ter conhecimento prévio em audiovisual para participar. As vagas ficam abertas até 30 de agosto. Acesse este link.

transformação

Realizado através da Lei de Incentivo à Cultura, o projeto Cultura Sustentável é executado pela Numen Produtora e oferecido pela Aegea Saneamento e sua concessionária local, a Águas Guariroba. A produtora cultural Numen utiliza a arte como vetor de transformação social, ambiental e urbana.

O projeto se divide em duas etapas. Na primeira, que já está acontecendo e vai até o dia 16 de agosto, serão disponibilizadas sete videoaulas, com 08 minutos de duração cada, no canal do YouTube. Os episódios abordam desde a história do cinema às técnicas que podem ser utilizadas na gravação de vídeos com o celular.

aulas virtuais

A partir da seleção dos alunos, no dia 13 de setembro começarão as oficinas online, que contarão com aulas virtuais sobre a produção de curtas-metragens documentais, produzidos por smartphones, com temática de sustentabilidade. Após completarem essa etapa, haverá a emissão de certificados.

Dos 60 estudantes que participarão dessa parte, cinco terão suas produções selecionadas para serem apresentadas no evento regional do projeto e estarão concorrendo à premiação de um smartphone novo.

O evento regional será realizado através de uma live no YouTube no dia 20 de novembro, e ficará posteriormente disponível no canal do Cultura Sustentável com legendagem descritiva. Como o projeto será disponibilizado também para as cidades de Teresina (PI) e Timon (MA), será realizado um evento nacional, no dia 27 de novembro, com um teaser de todos os vídeos documentais selecionados e a revelação da premiação.

orgulho

Para Aegea é um imenso orgulho apoiar o projeto Cultura Sustentável em importantes cidades atendidas pela companhia. “Promover vidas mais dignas e saudáveis por meio dos nossos serviços em saneamento básico já está diretamente conectado com nossas premissas sustentáveis, sendo a água o principal elemento da vida.

A Aegea acredita que a aproximação com a população local é essencial para transformação da realidade das pessoas e do meio ambiente,” destaca Radamés Casseb, diretor-presidente da Aegea Saneamento.

Já Themis de Oliveira, diretor-presidente da Águas Guariroba, “o trabalho com jovens campo-grandenses reforça o compromisso da empresa em desenvolver soluções que vão além do saneamento básico. Nossa Licença Social para operar na cidade, desenvolvendo ações educacionais e de conscientização são essenciais para a formação das futuras gerações”.

QUER MAIS NOTÍCIAS? CLIQUE AQUI!