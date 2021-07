Influenciadora morre em acidente com caminhão

A influenciadora digital Júlia Hennessy Cayuela, de 22 anos, morreu ao colidir de moto com um caminhão, na BR-277, em São José dos Pinhais, no estado do Paraná. O acidente aconteceu nesta quinta-feira (15), quando a moto em que a jovem estava com o marido bateu na roda do veículo.

Júlia fazia uma viagem de vários dias com o marido Daniel Cayuela quando aconteceu o acidente. Ela foi socorrida com parada respiratória e levada de helicóptero para o Hospital Universitário Cajuru, na capital do Estado, onde não resistiu. Já o marido da influencer, Daniel Cayuela passou por cirurgia no braço e está internado.

A jovem cursava biomedicina e fazia postagens sobre moda e estética em sua rede social que tem mais de 200 mil seguidores. O casal estava junto a quatro anos.