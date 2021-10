Incêndio de grande proporção no Porto Morrinho mobiliza Corpo de Bombeiros

Enquanto em Corumbá, a tão esperada chuva veio na noite deste domingo (04), após dias de tempo seco, na ponte sobre o rio Paraguai, no Porto Morrinho, distante 70 quilômetros da área urbana, um incêndio de grandes proporções mobilizou os militares do Corpo de Bombeiros, que integram a Operação Hefesto.

Segundo o tenente-coronel Meirelles, comandante da operação, foram deslocados mais de vinte militares, duas viaturas grandes de combate a incêndio, quatro viaturas equipadas com kits de incêndio florestal.

A Polícia Rodoviária Federal faz o controle do tráfego na ponte. Por volta das 21h50, a base operacional dos bombeiros em Corumbá recebeu a informação de que começou a chover no local da ocorrência, o que vai ajudar no combate às chamas. (com Diário Corumbaense)