Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Áries (21/03 – 20/04)

Os Arianos podem se Programar para um domingo gostoso na companhia da família, do par ou de uma nova relação. Assuntos do coração estarão em destaque: você poderá se apaixonar ou começar uma fase de maior satisfação e prazer no relacionamento atual. Conte com poder de atração com Júpiter e Vênus em seu signo. Carisma, brilho e vivacidade marcarão sua presença por onde passar.

Touro (21/04 – 20/05)

Domingo gostoso para curtir momentos carinhosos em família, descontrair e soltar a imaginação. Taurinos, compras para a casa e toques pessoais na decoração criarão um ambiente acolhedor. Transações imobiliárias estarão aquecidas. Amigos darão dicas de negócios. Aproveite também para trocar ideias sobre novos projetos.

Gêmeos (21/05 – 20/06)

Essa é a hora de Impulsionar novos projetos com ideias brilhantes. O domingo trará informações importantes e aprendizado. Aproveite para pesquisar tendências e novidades, marcar presença nas redes sociais e ampliar amizades nos promos das decisões de vida ficarão mais claras. O Sol iluminará o futuro e a missão no mundo. Divulgue o trabalho; comunicações profissionais estarão aquecidas. Sucesso pela frente!

Câncer (21/06 – 22/07)

Preocupações na área financeira exigem calma, determine prioridades e contenha gastos desnecessários. Aproveite o domingo para planejar os próximos passos na carreira e as mudanças programadas nesta fase de reconstrução e investimentos em seu desenvolvimento. Contato com a natureza e atividades ao ar livre darão paz de espírito. Amplie horizontes!

Leão (23/07 – 22/08)

Inseguranças e incertezas serão passageiras. Cultive a fé e a confiança no futuro. Aproveite o domingo para se cuidar com carinho e fortalecer a autoestima. Estratégias darão certo na carreira. A fase favorece mudanças e ganho de poder. Ligações internacionais ou com pessoas de outras regiões abrirão portas de desenvolvimento de vida.

Virgem (23/08- 22/09)

Um convite de longe pedirá resposta rápida. Espere por boas notícias e novidades de quem mora distante. Posicionamentos claros e entendimento nos relacionamentos inspirarão novos rumos e decisões sobre o futuro. Aproveite o domingo para relaxar e visualizar as mudanças que deseja. Casamento em alta!

Libra (23/09 – 22/10)

Hora de parar para arrumar suas coisas, reformule a rotina e foque nas soluções práticas para alcançar suas metas e construir novas relações. Saúde equilibrada contribuirá com maior produtividade no trabalho. Aproveite o domingo para movimentar o corpo, se aprimorar numa nova atividade e aumentar a confiança num relacionamento próximo. Critérios de escolha ficarão mais claros.

Escorpião (23/10 – 21/11)

Procure deixar que os prazeres façam parte da sua jornada, afinal eles são necessários ao bem-estar. Lua e Saturno em tensão entre o setor do trabalho e o doméstico podem alertar para a importância de conciliar tarefas e descanso para prevenir o cansaço e os conflitos familiares.

Sagitário (22/11 – 21/12)

O céu da semana aponta uma fase de aperfeiçoamento das experiências interpessoais que lhe leva a aprofundar os vínculos. Abrir-se ao diálogo com seus pares é fundamental. Ao longo do período, sua postura nas relações se reveste de energia, aliada a uma capacidade argumentativa bem fundamentada. Seja gentil ao tratar de questões emocionalmente delicadas. No fim de semana, procure resgatar prazeres.

Capricórnio (22/12 – 20/01)

Assuntos íntimos, familiares e existenciais merecerão atenção neste domingo. Aprofunde vínculos especiais em sua vida. O momento será positivo para resgatar elos do passado e iniciar novas atividades. Trabalho e cuidados de saúde ganharão uma dose maior de dedicação. Amplie contatos, organize ideias e aprove um novo projeto. Você poderá firmar um novo contrato.

Aquário (21/01 – 19/02)

O céu de hoje é favorável para estar com outras pessoas, dividir responsabilidade e compartilhar prazer. Aproveite para curtir o dia com alguém especial, conhecer gente nova ou rever quem você ama. É um dia de muita energia, ótimo para praticar atividades ao ar livre.

Peixes (20/02 – 20/03)

O prazer estará nas coisas simples neste domingo. Reformule a rotina, assuma hábitos saudáveis e se prepare para iniciar uma nova atividade. O cotidiano ficará mais gostoso com as iniciativas e decisões de hoje. Reúna a família, renove os sentimentos e comemore vitórias. Perspectivas positivas na área financeira e no trabalho darão serenidade e confiança no futuro.