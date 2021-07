Homem é amarrado em árvore após invadir residência

Homem de 30 anos que invadiu uma residência na madrugada desta sexta-feira (16) foi mobilizado pelo proprietário da casa e amarrado em uma árvore. A invasão de domicílio ocorreu na Vila Piratininga, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima relatou que tinha percebido que o autor estava rondando a casa há algumas semanas e que alguns objetos do local foram furtados. Hoje, por volta das 3h, o morador ouviu um barulho no quintal e saiu para verificar o acontecido.

No momento que retornou ao imovel, o homem viu que o suspeito estava escondido embaixo do automóvel. Após ser imobilizado, a Guarda Civil Metropolitana (GCM) foi acionada e o homem foi encaminhado para a delegacia.