Homem deixa mortos e feridos na Noruega após ataque de arco e flecha

Um ataque com arco e flecha deixou mortos e feridos na cidade de Kongsberg, na Noruega, nesta quarta-feira (13). Um homem considerado pelos policiais suspeito de ter cometido o crime está presa.

A polícia norueguesa confirmou as mortes, mas não detalhou o número exato de vítimas. Também não se sabe a identidade do assassino. Acredita-se, porém, que o criminoso tenha agido sozinho.

Testemunhas relataram ao jornal norueguês “Aftenposten” que uma pessoa armada com arco e flecha começou a disparar nas imediações de um supermercado. Uma vítima teria sido atingida e, então, a polícia ordenou a saída das pessoas que estavam no estabelecimento comercial.

Por volta das 16h00 desta quarta (horário de Brasília; 21h00 na Noruega), a polícia ainda estava no local do crime. Toda a área no centro de Kongsberg e os arredores de uma antiga prisão foram isolados.