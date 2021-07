O governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja autorizou a realização de concurso público para o cargo de Auditor Fiscal na CGE (Controladoria-Geral do Estado).

As 28 vagas são decorrentes de exonerações, aposentadorias ou falecimento. Os editais ainda serão lançados pela CGE e pela SAD (Secretaria de Administração e Desburocratização), contendo as atribuições das comissões organizadoras do concurso.