Governo apaga foto de homem armado em Dia do Agricultor – Após várias críticas a Secretaria Especial de Comunicação Social (SECOM), do Governo Federal apagou de suas redes sociais o post com a foto de um homem armado em área rural em homenagem ao Dia dio Agricultor, celebrado hoje (28). No lugar do post foi publicado uma arte gráfica com a foto de uma lavoura e dados gráficos sobre invasão de terras.

Pouco tempo após o post ser publicado diversas pessoas utilizaram seus perfis sociais para se manifestar, sendo a maioria dos comentários criticando a imagem e apontando que se tratava de um caçador. Teve gente que até comentou sobre o homem da área rural ter uma arma como defesa.

A SECOM abordou o tema da posse de arma e o trabalho dos trabalhadores rurais na pandemia. “Hoje homenageamos os agricultores brasileiros, trabalhadores que não pararam durante a crise da Covid-19 e garantiram a comida na mesa de milhões de pessoas no Brasil e ao redor do mundo”, dizia o post apagado.

A ampliação do porte de armas é defendida pelo presidente Jair Bolsonaro. Ele já emitiu três decretos flexibilizando as regras no Brasil.

Veja mais notícias no Jornal Impresso.