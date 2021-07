FUNSAT oferta mais de mil vagas de emprego na Capital

A Fundação Social do Trabalho de Campo Grande (FUNSAT) oferece mais de 1 mil vagas de emprego na Capital. As 1239 vagas exigem níveis diversos de escolaridade e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio. Devido à Pandemia, a orientação é que o cadastro seja feito pelo aplicativo Sine Fácil.

Entre as funções com mais vagas disponíveis estão eletricista, operador de vendas, operador de telemarketing receptivo, merendeiro, eletricista e auxiliar de orientação pedagógica. As demais vagas podem ser acessadas pelo link.

A FUNSAT Informa que caso o cadastro pessoal não esteja atualizado não será possível acessar o aplicativo, para isso é necessário comparecer ao local para atendimento. A fundação está localizada na Rua 14 de Julho, 992 – Vila Glória.