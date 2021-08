Frente fria muda o tempo a partir desta quarta-feira

Nesta quarta-feira (25) o ar seco e quente ainda deve predominar ao longo do dia, mantendo os baixos níveis de umidade e temperaturas elevadas. A partir da noite uma mudança de padrão deve se estabelecer, trazendo uma frente fria para Mato Grosso do Sul.

O bloqueio atmosférico será rompido por uma frente fria que vai possibilitar a formação de áreas de instabilidades que vão trazer chuva para Mato Grosso do Sul.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), entre hoje à noite (25) e amanhã (26) são esperadas rajadas de vento com velocidade em torno de 50-70Km/h para as regiões sudoeste, sul da região centro-norte e pantaneira. Existe a probabilidade de ocorrência de tempestades isoladas nestas áreas.

As chuvas vão possibilitar ligeira queda nas temperaturas mínimas e máximas, especialmente nestas regiões, permitindo um alívio para o calor acima da média para esta época do ano.

Essa condição deve influenciar de forma mais leve em outras regiões de Mato Grosso do Sul, que devem registrar temperaturas mais agradáveis.

A região sudoeste do Estado deverá sentir as menores temperaturas que na quinta-feira podem variar entre 13/15ºC e as máximas entre 17/20ºC.

Nesta quarta, o calorão e a secura ainda persistem. A mínima estimada para o dia é de 16°C na região sul, e a máxima pode chegar aos 40°C na região pantaneira. Os níveis de umidade podem registrar índices de 10-35%, principalmente nas regiões centro-norte e leste e porção norte da região pantaneira.

