Fiscalização de exame toxicológico começa hoje – A partir de hoje (1°), tem início no Brasil a nova etapa de fiscalização do exame toxicológico periódico de motoristas que têm a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nas categorias C, D e E. Serão checados os motoristas que estão com a habilitação vencida entre os meses de julho e dezembro deste ano. Quem não estiver com o exame regular a multa será de R$ 1.467,35. O infrator ainda será punido com 7 pontos na carteira e a suspensão do direito de dirigir durante três meses.

De acordo com o Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), a verificação é realizada pelos órgãos autuadores de cada região. Já nas rodovias a fiscalização é feita pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). A obrigatoriedade do teste são para os motoristas de caminhão (categoria C), ônibus (categoria D) e carretas (categoria E). Segundo a legislação, além de realizar o teste, o motorista precisa comprovar o resultado negativo.

A nova lei entrou em vigor no dia 12 de abril e estabelece que motoristas com CNH C, D e E que tenham idade inferior a 70 anos devem realizar o exame toxicológico a cada 2 anos e 6 meses a contar da data de emissão ou renovação da habilitação. Apesar da nova validade de 10 anos para condutores de até 50 anos, o motorista não pode perder o prazo de 30 meses para renovar o exame.

A Agência Municipal de Transportes e Trânsito (Agetran), irá interditar por 15 dias, a Avenida Afonso entre a Rua 13 de Maio e Rua Pedro Celestino, no sentido Centro Parque dos Poderes. O local será isolado para as obras do Reviva Mais Campo Grande.

Na sexta-feira também será interditado por um período de 15 dias, a Rua 13 de Maio, entre Rua Pernambuco e a Avenida Mato Grosso.

Rotas alternativas: Avenida Calógeras, Rua 7 de Setembro ou Rua 26 de Agosto e Rua 13 de Maio, Rua 7 de Setembro ou Rua 26 de Agosto. Já para quem está na região da Coophasul, UCDB ou Bairro Santa Luzia, seguir pela Avenida Ernesto Geisel. Os demais podem pegar Rua Pernambuco, Rua Pedro Celestino e Avenida Mato Grosso.

