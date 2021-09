Final do CBLOL 2021 será no Morro da Urca, no Rio

A Riot Games anunciou que a final da segunda etapa do CBLOL 2021 será realizada no Rio de Janeiro no próximo sábado (4). Além disso, uma foto publicada pelo site Baserush mostra que a decisão acontecerá no Morro da Urca, ponto turístico da cidade.

A foto mostra a produção da Riot Games preparando o palco do evento e as cabines que abrigarão os jogadores com a logo do CBLOL. Portanto, a decisão não contará com presença do público.

A final do CBLOL 2021 acontecerá no final de semana entre os times da RED Canids e Rensga, para decidirem o campeão da competição e a equipe que representará o Brasil no Mundial da modalidade.

O torneio internacional, inclusive, recebeu uma alteração no seu local sede. Por conta de dificuldades impostas pela pandemia, a Riot moveu o Mundial da China para a Europa.

O Morro da Urca faz parte de um dos pontos turísticos mais famosos do Rio de Janeiro. O morro está ao lado do Pão de Açúcar e tem como atração o teleférico, conhecido como "bondinho".

(Com informações Mais Esports)