Feirão de Imóveis – Licitação de imóvel em Mato Grosso do Sul acolhe proposta até amanhã (30)

O cronograma de licitações do Feirão de Imóveis dos Correios traz, até o final de outubro, mais 14 oportunidades de investimentos nos Estados de São Paulo (região metropolitana e interior), Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rondônia, Mato Grosso do Sul, Pará, Bahia, Goiás e Ceará. Em Mato Grosso do Sul, a data limite para acolhimento das propostas é amanhã (30).

Na cidade de Fátima do Sul (MS), está em leilão, em modo de disputa fechado, prédio comercial, localizado em esquina, com área total de 426,19 m², no centro da cidade. O lance mínimo é de R$ 262.567,00. Os interessados poderão conhecer detalhes técnicos acessando o site do Feirão de Imóveis dos Correios, com o código MS002. A data limite para acolhimento das propostas no Órgão Licitador é 30/09/2021, 10h (horário de Brasília) .

Outras licitações também serão realizadas no mesmo dia, para imóveis localizados no interior de São Paulo (Cajobi), Santa Catarina (São Lourenço do Oeste) e Bahia (Salvador).

A expectativa de arrecadação é de aproximadamente R$ 65 milhões para os 14 imóveis, com licitações previstas para setembro e outubro. As vendas serão realizadas em formatos eletrônico e presencial: para participar do Feirão de Imóveis dos Correios no formato eletrônico, é necessário que os interessados se cadastrem na plataforma Licitações-e, do Banco do Brasil. Ao concluir o cadastro, pessoas físicas e jurídicas conseguem enviar propostas de forma eletrônica para participar da disputa on-line. Para participar no formato presencial, é necessário entregar as propostas no Órgão Licitador, onde serão realizados os certames ou nas Agências de Correios nos Municípios onde estão localizados os imóveis, de acordo com o horário de atendimento descrito nos editais, que se encontram disponíveis no site do Feirão.

No site do Feirão (www.feiraodeimoveiscorreios.com.br) também é possível fazer buscas por tipo, localidade e finalidade dos imóveis, bem como obter outras informações sobre a descrição, documentação e a região em que se localizam.

Os interessados poderão conhecer os prédios e terrenos por fotos e vídeos, além de agendar visitas presenciais. Os editais contendo o preço de venda e outros detalhes de cada certame também estão disponíveis na página dos Correios.

Os vídeos com imagens panorâmicas desses e de outros imóveis do Feirão também estão disponíveis no canal da empresa, no YouTube.

