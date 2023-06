Família conta com vaquinha para auxiliar no tratamento de avô

Problemas vasculares levaram José Escobar, 80 anos para Santa Casa da Capital, lá a saúde dele se agravou após uma parada cardiorrespiratória e familiares enfrentam o desafio de pedir ajuda para comprar fraldas, remédios dentre outros itens necessário desde que ele voltou para casa.

Netos decidiram usar as redes sociais para pedir ajuda e doações. “Detalhe que as medicações são para 1 mês apenas, o que nos deixa mais preocupados ainda. Por isso, decidimos trazer a história dele às redes sociais para pedir ajuda, seja ela com fralda, cadeira de banho ou ajuda de custo para que possamos comprar todos os remédios para o tratamento. Felizmente conseguimos uma cadeira de rodas e uma cama hospitalar caseira com colchão e colchão d’água que vem ajudando muito em casa Por isso, quem estiver lendo isso e puder ajudar de alguma maneira, que seja com 1 real vai fazer a diferença para nós.”, detalhou apelo da família.

Quem quiser mais informações pode entrar em contato: 6799235-9402 E para quem puder doar qualquer valor aqui está a conta PIX: 78568978134 – José maria escobar carvilhe ( CAIXA ECONÔMICA )