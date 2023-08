Evento reúne dirigentes do Sistema Penitenciário de todo o Estado

Com ênfase no alinhamento dos trabalhos e troca de conhecimentos, o Encontro para Dirigentes do Sistema Penitenciário teve início na quinta-feira (17) e reúne mais de 70 gestores de Mato Grosso do Sul. Coordenado pela Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário), por meio da Espen (Escola Penitenciária), o encontro acontecerá até esta sexta-feira, às 20h30, na Capital.

Durante a abertura, a diretora da Escola, Soraya Placência, ressaltou a importância desse encontro como ferramenta de alinhamento das ações dentro das unidades penais, troca de experiências e de receber orientações referente ao trabalho que tem sido desenvolvido pelos diferentes setores, além de sanar dúvidas e de apresentar demandas também.

“A finalidade consiste ainda em aproximar os dirigentes. Que possamos agrupar tanto o conhecimento adquirido pela experiência quanto o conhecimento da inovação e tecnologia. Desejo que todos estejam abertos à capacitação, para absorver o máximo possível”, destacou.

Soraya informou, ainda, que a Escola tem oferecido muitos cursos, inclusive pela Plataforma EaD para atingir a todos os servidores. Além disso, tem passado por muitas melhorias, tanto na estrutura física quanto na questão educacional. Atualmente, a Espen está integrada à Respen (Rede das Escolas de Serviços Penais), em âmbito nacional.

A qualificação visa capacitar os atuais diretores das unidades penais e patronatos, diretores e chefes de divisões e núcleos da Sede administrativa, Grupamentos operacionais como Cope (Comando de Operações Penitenciárias), GEP (Grupamento de Escola Penitenciária), Gafip (Grupamento de Ações de Fiscalização Penitenciária), além da CPAC/CG (Central Provisória de Audiência de Custódia de Campo Grande), Corregedoria, Ouvidoria e Gisp (Gerência de Inteligência do Sistema Penitenciário) em todo o estado, abordando temas pertinentes e de interesse à rotina de trabalho.

O diretor-geral da Polícia Penal, Creone da Conceição Batista, deu as boas-vindas aos gestores e afirmou que o encontro é o momento de estreitar os laços, sanar dúvidas e dar sugestões também. “Sejam ativos, estamos aqui para dividir conhecimento e aprender uns com os outros”, disse.

Rafael Garcia ressaltou que o objetivo da Sejusp é atuar em conjunto com os gestores.

Pautado no crescimento institucional, o secretário Executivo de Justiça da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública), Rafael Garcia Ribeiro, esclareceu durante o encontro que o objetivo é atuar em conjunto com os gestores do sistema prisional para evoluir enquanto instituição.

“Estamos aqui como aliados para auxiliar o trabalho de vocês. Queremos estruturar mais as unidades penais e estamos em tratativas constantes com o Governo de forma a aprimorar o bom trabalho que já vem sendo realizado pelos servidores”, parabenizou o secretário, que atua há 25 anos na pasta penitenciária.

De acordo com Rafael Garcia, para a estruturação é necessário a capacitação de todos os servidores, de forma a aprimorar os conhecimentos para oferecer um serviço de qualidade para a população. “A nossa meta é chegar ao final do ano com esse objetivo cumprido, para isso contamos com o apoio da Senappen (Secretaria Nacional de Políticas Penais), intermediada pelo coordenador de Supervisão Penitenciária, Rodrigo Almeida Morel”, informou.

O diretor-presidente da Agepen, Rodrigo Rossi Maiorchini, ressaltou que o conhecimento é a base de tudo. “A Agepen está crescendo e abrangendo diferentes atividades, então necessitamos nos capacitar. Isso é de grande importância para nós enquanto profissionais, podendo até criar possibilidades melhores no futuro”, finalizou.

