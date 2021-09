Estado Play: Perspectiva de turismo aumenta com novo voo entre MS e SP

Referência mundial no ecoturismo, Mato Grosso do Sul aumentou a perspectiva de turismo após o anúncio de voo com conexão direta entre o município de Bonito e São Paulo. Em entrevista ao radialista João Flores Júnior, no O Estado Play, o presidente da Fundtur (Fundação de Turismo) do Estado, Bruno Wendling, destacou como essa ponte aérea vai enriquecer economicamente o Estado.

A partir de 2 de dezembro deste ano dois novos voos semanais ligam os aeroportos de Congonhas (CGH) e de Bonito (BYO), sempre nas quintas-feiras e domingos. O novo trecho é inédito na história do Mato Grosso do Sul e deve trazer um movimento ainda maior para a região.

“Essa conquista era um sonho antigo. Quando cheguei na Fundação, era cobrado muito um acesso alternativo, e um voo desse saindo do principal mercado emissor que é São Paulo era um sonho de Bonito e região”, contou. “A gente conseguiu com muito esforço e vai trazer grandes resultados para Mato Grosso do Sul”, disse Bruno.

Essa ponte aérea vai possibilitar o turista conhecer não só Bonito, mas também outros atrativos do Estado como o trecho de Piraputanga, Aquidauana, Camisão, entre diversas outras regiões com grandes atrativos turísticos.

“Sempre trabalhamos olhando para o território, o conjunto de municípios que bem organizados podem ofertar uma experiência ao turista, que quer consumir mais de um produto, mais de um destino, mais de uma viagem. Turistas nacionais e internacionais que vem até no Estado não podem consumir apenas um destino, então todos serão beneficiados”, explicou o presidente, que destacou que até a região do Pantanal será beneficiada.

Bruno também destacou como esse novo voo aliado a programas e campanhas vai alavancar o nome do Estado no mercado, junto a outros estados. “O ‘Decola-MS’ é uma estratégia do governo para captação de novos voos. A gente [Fundtur] trabalha com os empresários como no programa ‘Trilhar MS’ que é um programa de apoio a oferta turística, temos programas concomitantes que apoiam a bonificação desses produtos, campanhas que vão ao encontro de posicionar essas regiões ao mercado nacional e internacional”.

Ele ainda comentou que foi lançado recentemente duas campanhas: “Meu Estado, Meu Destino” e a nacional/internacional, “Desbravadora de Destinos” que, agora, com o voo, consegue conectar a campanha promocional como atrativo.

“Exemplo é a feira Expo Abav, maior feira de turismo das Américas. Esse ano acontece em Fortaleza, mas historicamente acontece em São Paulo, vamos muito fortes, com estandes, empresários, ativando a marca Mato Grosso do Sul na feira, aumentando o número de turistas para nosso Estado” afirmou.

Bruno lembrou que o mês de agosto trouxe a Bonito cerca de 15 mil turistas, melhor resultado no mesmo mês dos últimos cinco anos.

“Agora, vemos a volta um pouco mais consistente, e esse processo também se deu graças ao avanço das vacinas no Estado em comparação ao restante do Brasil, isso dá uma tranquilidade do mercado abrir com mais segurança”, frisou.

“Temos a campanha educativa ‘Vem, mas vem de máscara’, para incentivar as pessoas que querem viajar, fazer com segurança, acreditamos que esse é o caminho para aumentar o turismo e a economia no Estado”, finalizou.

Confira a entrevista completa: