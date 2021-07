Educação de Campo Grande é incluída na lista de repescagem da 1ª dose da vacina

NENHUM PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO DE CAMPO GRANDE FICARÁ SEM VACINA!

Nesta quinta-feira (8), a Câmara Municipal de Campo Grande, agradeceu, por meio do solicitantes, o vereador Professor Juari usou a fala para agradecer a Prefeitura de Campo Grande, por meio do Secretário Municipal de Saúde, José Mauro, pelo pronto atendimento à solicitação de incluir no quadro de repescagem para a primeira dose de vacinação todos os profissionais da educação do município de Campo Grande.

Antes a oportunidade estava restrita apenas a uma lista emitida pela Secretaria Municipal de Educação (SEMED). Destaca-se que o Secretário Municipal de Saúde prontamente atendeu à solicitação do vereador e explicou que de fato havia uma lista encaminhada pela SEMED, para que fossem vacinados os professores e servidores administrativos que não haviam tomado a primeira dose da vacina por algum motivo, mas que iriam providenciar a vacinação de todos os profissionais da educação de Campo Grande, independente da rede que estivessem atuando.

Segundo o vereador Professor Juari, o retorno às aulas só pode acontecer com todos os profissionais da educação vacinados, e desde 8 de julho a repescagem da vacinação está disponível para essa categoria.

O empenho do Secretário Estadual de Saúde Geraldo Resende e do Secretário Municipal de Saúde de Campo Grande José Mauro frente a essas solicitações, demonstram grande preocupação, beneficiando assim, toda a população.

Assessoria de imprensa do vereador