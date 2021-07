Dourados tem novo chefe de Polícia. É o Delegado de Polícia Federal Alexander Taketomi Ferreira. Ele tomou posse nesta quinta-feira (29). Agora ele comanda a Delegacia de Polícia Federal da cidade. Taketomi substitui o delegado Chang Fan. Este esteve à frente da Delegacia Descentralizada de 2018 a 2021.

O novo Chefe é Bacharel em Direito pelo Centro de Ensino Superior Unificado de Brasília. Além disso, possui Pós-Graduação em Direito Processual Civil pela Universidade para o Desenvolvimento do Estado e da Região do Pantanal. Ele ainda é Professor da Academia Nacional de Polícia desde o ano de 2009.

Aliás, Taketomi ingressou nos quadros da PF em 2006. Na época era Agente de Polícia Federal. Já no ano seguinte, em 2007, foi nomeado para o cargo de Delegado de Polícia Federal.

atuação

Nos últimos anos atuou como: chefe da Unidade de Repressão ao Tráfico de Pessoas, da Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado, em Brasília, nos anos de 2010 a 2012. Depois foi chefe do Serviço de Apoio às Missões no Exterior, da Diretoria Executiva da Polícia Federal, em Brasília, no ano de 2012.

Em seguida, chefe da Divisão de Relações Internacionais, da Coordenação-Geral de Cooperação Internacional da Polícia Federal, em Brasília, nos anos de 2012 e 2013. Foi chefe do Serviço de Repressão ao Trabalho Forçado, da Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado, em Brasília, nos anos de 2013 e 2014.

Por último, foi chefe substituto da Delegacia de Polícia Federal em Dourados desde o ano de 2018.

