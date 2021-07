Dia do Homem: Saúde conscientiza sobre doenças que podem afetar o bem-estar

Em comemoração ao Dia do Homem, a SES (Secretaria de Estado de Saúde) conscientiza a população sobre a importância aos cuidados da saúde e chama a atenção dos profissionais de saúde para a inclusão como peças essenciais aos serviços de saúde e transformando as unidades como um ‘espaço masculino’.

Para o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, o acolhimento adequado nas unidades de saúde evita que eles sejam encaminhados à Atenção Especializada. “Quando um homem chega à Atenção Primária ele apresenta alguma doença já instalada. Assim, os profissionais de saúde precisam estar com um olhar mais direcionado e trabalhar às ações de saúde do homem de forma preventiva”.

Segundo a gerente técnica da Saúde do Homem da SES, Fernanda Lamera, a descoberta preventiva de doenças evita o agravo da morbidade. “Por isso, é importante que este homem procure o serviço de saúde com regularidade por meio da Atenção Primária”.

Os profissionais de saúde precisam estar atentos quanto as doenças silenciosas como: a hipertensão e o diabetes é necessário reforçar as ações de prevenção de cânceres (boca, pênis e próstata), além das doenças cardiovasculares. A alimentação saudável também é outro ponto que não pode ser esquecido.

Câncer nos homens

O Instituto Nacional de Câncer (Inca) estima que 65,8 mil homens devem ser diagnosticados com câncer de próstata neste ano. Estima-se que a incidência de novos casos em Mato Grosso do Sul seja de 93,30 por 100 mil/hab. A doença ocupa a primeira posição no Brasil e atinge principalmente, homens a partir dos 45 anos.

Outro tipo de câncer considerado raro é o tumor de pênis que atinge homens a partir dos 50 anos, embora possa atingir os mais jovens também. Esta doença representa 2% de todos os tipos de cânceres que atingem o homem. O Atlas de Mortalidade por Câncer registrou em 2019, 458 casos no país.

Veja a programação

Para comemorar a data, a Secretaria de Estado de Saúde em parceria com a Sesau de Campo Grande realiza no dia 15 de julho, às 8h30, a Webconferência: ‘Câncer no Homem, o que preciso saber’? ministrada pelo cirurgião oncológico e membro titular da SBCO, Dr. Vitor A. Cathcart.

Às 9h15, acontece a palestra: ‘Câncer de Próstata e Saúde Masculina’, com o médico urologista HUMAP/EBSERH, Henrique Coelho. Para participar clique no link. ID da reunião: 997 9705 8538 e Senha de acesso: 260533.