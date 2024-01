Confira a coluna “Conectado”

RG

O governador Eduardo Riedel (PSDB-MS) retornou de bateria recarregada e colocando pilha em sua equipe de secretários, reunindo e orientando praticamente todos os setores de seu governo. De quebra, o governador aproveitou para incentivar a população a fazer o novo documento RG, que está sendo disponibilizado de forma gratuita à população. Os cidadãos têm o prazo de 10 anos para fazer a troca (antigo pelo novo). Mas, acompanhado da primeira-dama, Mônica Riedel, o governador foi até uma unidade do Fácil para realizar os procedimentos obtendo seu novo documento. “É rápido e totalmente eletrônico, além de valer para todo o território nacional. O novo RG é gratuito, não paga. Todo dia 29 abre novo agendamento no site”, afirmou o governador.

Carnaval I

“Não só nos recortes da tradição, da cultura e até do folclore, mas o Carnaval e as brincadeiras populares feitas na rua nesse período contêm um fortíssimo apelo social e econômico”, entende o secretário. Este argumento avaliza a decisão do Governo do Estado de liberar R$ 2,3 milhões aos dois maiores centros carnavalescos de Mato Grosso do Sul. O volume de turistas que desembarca em Corumbá e Campo Grande em fevereiro é dos melhores a cada ano.” A fala é de Marcelo Miranda, um dos primeiros secretários a se reunir com o governador e pontuou que valores essenciais de inclusão social, econômica e cultural são agregados no Carnaval. “Como a afirmação do caráter democrático e igualitário da festa e o aquecimento das pequenas economias. Desde as lojas e supermercados ao comércio de ambulantes e feiras, com geração de empregos e renda,” finalizou.

Carnaval II

Em municípios – como Aquidauana, Bonito e Rio Verde – os festejos de Carnaval têm considerável atrativo para os visitantes. E mesmo com a decisão das prefeituras de não repetir em 2023 os investimentos dos anos anteriores no Carnaval e shows de rua, a expectativa é que os dias de folga da semana carnavalesca sejam aproveitados pelos turistas para outras atividades. Um dos motivadores é a natureza, que oferece lugares a caráter para o descanso e o lazer.

Ao contrário da Capital e Corumbá, onde o presidente da FCMS (Fundação Estadual de Cultura (FCMS), Edu Mendes repassará recursos de R$ 800 mil e R$ 300 mil, respectivamente, às ligas das escolas de samba (Liesco) e dos blocos (Liblocc), de Corumbá, e R$ 1,2 milhão às entidades carnavalescas de Campo Grande (Lienca).

Renúncias I

Renúncias fiscais não previstas na peça orçamentária de 2024, aprovada em dezembro, podem custar R$ 32 bilhões às contas públicas. A afirmação é do ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), que se reuniu com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e o líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE). “Sempre procuro esclarecer os valores que estão envolvidos. A PEC de R$ 16 bilhões (do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos), a renúncia da folha que é mais R$ 12 (bilhões), o benefício aos municípios, que são R$ 4 bilhões. Então, tudo somado, estamos falando de R$ 32 bilhões que não estão previstos no orçamento”, calculou.

Renúncias II

Haddad vai se reunir com o presidente Lula para discutir a pauta econômica. “Eu não posso prejudicar toda a sociedade brasileira para favorecer um setor. Tenho de encontrar um equilíbrio”, destacou, negando haver tensão com o Congresso.

Verbas

Alçado ao comando do Ministério do Esporte em setembro passado, André Fufuca vem irrigando com verbas os redutos eleitorais de seu partido, o PP, em particular do presidente da Câmara, Arthur Lira (PPAL), fiador de sua entrada no governo. Com apenas 8 mil habitantes, o município de Barra de São Miguel, no litoral alagoano, foi o oitavo em volume de recursos liberados pela pasta, com repasses antes mesmo de Fufuca tomar posse do cargo. Coincidência ou não, o prefeito é Benedito de Lira, pai de Arthur. O ministério nega viés político e afirma que os repasses seguem critérios técnicos.

Justiça

O jurista e professor Manoel Carlos de Almeida Neto deve assumir o posto de secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, substituindo Ricardo Cappelli. Gerson Camarotti conta que o futuro titular da Justiça, o ministro aposentado do STF Ricardo Lewandowski, já comunicou o presidente Lula. Manoel Carlos, que chegou a ser cotado para a vaga do próprio Lewandowski na Corte, está há oito anos na iniciativa privada. Antes, foi secretário-geral da Presidência do STF e do TSE durante a gestão de Lewandowski no comando das duas cortes.

Por Bosco Martins.