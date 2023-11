Com salários de até R$ 7 mil, IFMS abre processo seletivo para professor substituto

O IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) está com vagas abertas para processo seletivo simplificado para contratação de professores substitutos para diferentes áreas, em sete campi do Estado. Os requisitos estão previstos no edital de abertura, publicado na Central de Seleção do IFMS.

As inscrições estão abertas até este domingo (03) e devem ser feitas exclusivamente pela Página do Candidato. A taxa é de R$ 50 e pode ser paga em qualquer agência do Banco do Brasil até o dia 4 de dezembro.

A carga horária prevista é de 40 horas semanais. Os professores selecionados terão remuneração que varia de R$ 4.070,63 a R$ 7.014,02, de acordo com a titulação apresentada.

O contrato terá vigência a partir da publicação do extrato no Diário Oficial da União (DOU), com possibilidade de prorrogação por até 24 meses, de acordo com a necessidade do IFMS.

Seleção

Será feita por meio de provas de desempenho didático e de títulos/análise curricular, ambas de caráter eliminatório e classificatório.

As provas serão aplicadas presencialmente no dia 16 de dezembro, no campus do IFMS no qual a vaga é ofertada. O sorteio do tema da prova didática será realizado no dia anterior à avaliação.

O resultado preliminar está previsto para o dia 19 de dezembro e a homologação para o dia 27 do mesmo mês.

Confira as vagas disponíveis: