Com 48 internados por Covid, hospitalizações em MS segue em queda

As hospitalizações por Covid continuam em queda no Estado. Boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) nesta terça-feira (29) mostra 48 pessoas internadas em Mato Grosso do Sul. Neste ano de 2022, o pico de internados foi no dia 10 de fevereiro, com 454 hospitalizados. Desde então, os números vem caindo gradativamente.

Mato Grosso do Sul conta atualmente com 2.629 casos ativos, sendo 2.581 em isolamento domiciliar e outros 48 hospitalizados, sendo 21 em leitos clínicos e 27 em leitos de UTI. A taxa global de ocupação de leitos SUS/UTI adulto por macrorregião de internação está em 68% em Campo Grande, 60% em Dourados, 47% em Corumbá e 30% em Três Lagoas.

Mato Grosso do Sul registrou 7 óbitos por complicações da Covid, elevando a média móvel que estava em 2,6 para 3,4. Dados do boletim indicam que as mortes ocorreram no período entre 16 de junho de 2021 a 27 de março de 2022, e as vítimas residiam em Campo Grande (3), Dourados (2), Guia Lopes da Laguna (1) e Rochedo (1).

Nas últimas 24 horas foram confirmadas 195 novas infecções pela doença no Estado. Paranaíba (71), Campo Grande (42), Três Lagoas (16), Rio Verde de Mato Grosso (12) e Laguna Carapã (9) são os municípios com mais casos novos. A média móvel de casos segue em decréscimo, de 454 para 361.

Influenza

O boletim epidemiológico Influenza desta terça-feira (29) apresenta 1 novo caso de hospitalização notificada, e média móvel de 0,4 na última semana. Não há registro de mortes pela doença neste boletim. A taxa de letalidade está em 18,3%.

Com informações da SES.