Cobra é capturada em escola particular – Uma serpente assustou um funcionário de uma escola particular na tarde de ontem (29). A Polícia Militar Ambiental (PMA), capturou a cobra da espécie Jiboia e a soltou em seu habitat natural. Apesar de grande, o animal não é peçonhento.

De acordo com a polícia o funcionário da escola localizada na cidade de Bonito, interior de Mato Grosso do Sul, entrou em contato falando que a cobra estava no pátio da escola. A equipe foi ao local, realizou captura com uso de gancho especial e o animal foi colocado em uma caixa de contenção.

A jiboia é pacífica e não é peçonhenta. Raramente passa de três metros de comprimento. Alimenta-se principalmente de aves, pequenos mamíferos e lagartos. Engole a presa pela cabeça. Vive nas florestas densas da América do Sul e passa a maior parte do tempo nas árvores.

A Polícia Militar Ambiental (PMA) capturou duas Jiboias de ontem para hoje em Campo Grande. De acordo com informações da polícia, um funcionário da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (SEMAGRO), localizada no Parque dos Poderes, acionou a PMA e informou que havia uma serpente no local.

Ao chega no local os militares encontraram o animal de aproximadamente dois metros, em meio a folhas secas, no estacionamento, e com lesão na cabeça. Ela foi encaminhada ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), para atendimento médico veterinário e posterior soltura em seu ambiente natural.

