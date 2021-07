CNPq descobre causa de instabilidade, mas problema continua – Continuam fora do ar os sistemas do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). O órgão que é vinculado ao Ministério da Ciência Tecnologia e Inovações diz que já descobriu a causa da instabilidade, mas o problema ainda continua.

Segundo uma publicação nas redes sociais, o CNPq informou que o problema que causou a indisponibilidade dos sistemas já foi diagnosticado em parceria com empresas contratadas e os procedimentos para a reparação foram iniciados. O CNPq já dispõe de novos equipamentos de TI e a migração dos dados foi iniciada antes do ocorrido.

Ainda segundo a publicação, independentemente dessa migração, existem backups cujos conteúdos estão apoiando o restabelecimento dos sistemas. Portanto, não há perda de dados da Plataforma Lattes. Quanto ao pagamento das bolsas implementadas não será afetado.

POLITIZOU: CNPq entra no quarto dia fora do ar. Com isso, os bolsistas começaram a “surtar. De acordo, com usuários que se rebelam no Twitter, não vai ter pagamento de bolsas em agosto. E agora? Aliás, o CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) é a agência federal de fomento à pesquisa.

Assim, não é possível acessar currículos de cientistas. Isso significa que tudo ligado à pesquisas está indisponível. CNPq e Lattes são trends do momento do momento nas redes sociais. O primeiro tem mais de 32 mil menções, enquanto o segundo 29 mil menções.

