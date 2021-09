City Tour terá passeios gratuitos

A Prefeitura Municipal, por meio da Sectur (Secretaria de Cultura e Turismo), promove mais duas edições do City Tour nos dias 03 e 17 de setembro totalmente gratuita, com controle de entrada de passageiros, prevenindo assim o contágio da COVID-19 e seguindo as normas vigentes de biossegurança.

Nesta sexta-feira (3), o ônibus terá duas saídas da Praça Ary Coelho, nos horários das 9h e às 10h30. A capacidade máxima de cada saída é até 40 pessoas. Para participar do passeio é preciso estar de máscaras de proteção individual. A entrada é por ordem de chegada.

De acordo com o secretário municipal de Cultura e Turismo, Max Freitas, os passeios fazem parte do projeto Educação Ambiental, do Reviva Campo Grande, que acontece em parceria com a Sugepe, Semed, Agetran, Solurb e Planurb.

“A guia de turismo que comenta sobre os pontos turísticos e patrimoniais da cidade irá explicar bastante sobre a Rua 14 de Julho, via que é o coração da nossa Capital e que passou por uma requalificação, pensada principalmente em facilitar e melhorar o acesso dos pedestres que utilizam o centro pra ir às compras”, explica Max.

Para mais detalhes entre em contato pelo telefone 4042-1313, ramal 4315.