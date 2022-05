Ciro Gomes chama Gregório Duvivier para debate e ele aceita

O programa Greg News da última sexta-feira (13) gerou uma grande repercussão nas redes sociais, principalmente entre os eleitores do pré-candidato à Presidência, Ciro Gomes (PDT).

Na ocasião, o apresentador Gregório Duvivier pediu para que os eleitores do pedetistas que querem “salvar a democracia”, mudassem o voto para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT): “O plano de vocês sempre foi tirar o Bolsonaro do segundo turno, mas a essa altura está ficando claro que só há uma maneira de tirar o Bolsonaro do segundo turno: fazer Lula ganhar no primeiro”.

Após a polêmica que o programa causou entre os eleitores do Ciro que acursaram Gregório de fake news, o pré-candidato do PDT convidou Duvivier para um debate.

O comediante aceitou o convite e a conversa entre os dois continuou no privado.

Confira o programa alvo de discussão:

