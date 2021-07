Cinemateca de São Paulo é atingida por incêndio

Um incêndio atingiu a Cinemateca de São Paulo no final da tarde desta quinta-feira (29). Equipes do Corpo de Bombeiros já estão no local trabalhando para conter as chamas.

De acordo com informações do Cidade Alerta, o material presente no local é altamente inflamável, o que prejudica o trabalho dos bombeiros e aumenta o nível das chamas.

Esse é o segundo incêndio que é registrado na Cinemateca de São Paulo. O primeiro caso ocorreu em 2016. Na época, cerca de 500 obras do cinema nacional foram perdidas.

